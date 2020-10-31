SCONTRO AUTO MOTO IN VIA NAZARIO SAURO, FERITO RAGAZZO

FLASHIncidente intorno alle ore 13 a Paternò in via Nazario Sauro.Per cause in via d'accertamento si è verificato un incidente che ha coinvolto un auto, una Toyota Rav4 ed un scooter un Piagge Free.Ad...

Incidente intorno alle ore 13 a Paternò in via Nazario Sauro.

Per cause in via d'accertamento si è verificato un incidente che ha coinvolto un auto, una Toyota Rav4 ed un scooter un Piagge Free.

Ad avere la paggio, il ragazzo, un 23 enne , guidatore dello scooter, che a causa del violento impatto è caduto violentemente a terra, riportando vari traumi ed è stato soccorso e traportato all'ospedale a Catania per le cure dl caso.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Paternò.

Al momento la strada è chiusa al traffico per permettereoperazioni di soccorso e per i rilievi