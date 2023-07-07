SCONTRO AUTO-MOTO NEL MESSINESE: MORTO 26ENNE CATANESE

L'incidente mortalle intorno alle ore 19 di ieri, 06 Luglio 2023 sulla Statale 114 nei pressi di Giampilieri nel messineseA perdere la vita è stato il medico 26enne Carlo Trovato, nato e cresciuto a C...

A perdere la vita è stato il medico 26enne Carlo Trovato, nato e cresciuto a Catania, ma che a Messina stava studiando e vivendo per frequentare la scuola di specializzazione di Medicina in Otorino Laringoiatria del Policlinico.

Carlo Trovato era in sella alla sua Ducati Multistrada e stava viaggiando in direzione nord verso il centro della città.

L’impatto con una Fiat Panda alla cui guida c’era un uomo di 72 anni. Il corpo di Carlo Trovato è stato sbalzato a 30, forse 40 metri dal luogo in cui si trovava la sua Ducati.

L’autista 72enne della Panda è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Il cordoglio della Comunità accademica per la tragica scomparsa di Carlo, specializzando UniMe

Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, nell’apprendere la notizia dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, esprime il più profondo cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità accademica alla famiglia per la scomparsa di Carlo Trovato, specializzando di Medicina in Otorinolaringoiatria al Policlinico universitario "Gaetano Martino".