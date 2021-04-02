SCONTRO AUTO MOTO SULLA SP 229 IN TERRITORIO DI BELPASSO
A cura di Redazione
02 aprile 2021 21:58
Incidente questa sera sulla SP 229 la strada che collega la contrada Palazzolo al centro commerciale.
Per cause al vaglio dei Carabinieri che sono presenti sul posto per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica, si è verificata uno scontro che ha coinvolto una moto ed autovettura.
Ad avere la peggio nell'impatto, il centauro che è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure dal caso .
Al momento non si conoscono dettagli sulle sue condizioni.
IN AGGIORNAMENTO