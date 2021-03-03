SCONTRO AUTO MOTO SULLA SS114 A COSTA SARACENA-CASTELLUCCIO

gravissimo incidente si è verificato questa mattina sulla ss ss114 nei pressi del riferimento "costa saracena".Per cause ancora non note si è verificato un violento scontro che ha coinvolto u...

Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina sulla ss ss114 nei pressi del riferimento "costa saracena".

Per cause ancora non note si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Nissan Qashqai ed una moto.

Ad avere la peggio il centauro, che è rimasto ferito, secondo le prime informazioni in modo serio.

Sul posto i soccorsi, al momento

Il traffico è provvisoriamente bloccato in località Costa Saracena – Castelluccio (SR) a causa di un incidente avvenuto al km 123,100.

Le squadre di Anas sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

