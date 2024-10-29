SCONTRO AUTO-SCOOTER A CATANIA, 19ENNE MUORE DOPO 3 GIORNI DI AGONIA

CATANIA – È morto presso l’ospedale Policlinico di Catania Mario Giannino, 19 anni, coinvolto in un grave incidente stradale lo scorso 24 ottobre in via Plebiscito, mentre viaggiava come passeggero su...

CATANIA – È morto presso l’ospedale Policlinico di Catania Mario Giannino, 19 anni, coinvolto in un grave incidente stradale lo scorso 24 ottobre in via Plebiscito, mentre viaggiava come passeggero su uno scooter.

Lo scontro con un’auto, avvenuto in circostanze ancora al vaglio delle autorità, ha lasciato il giovane in condizioni critiche, rendendo necessario il trasferimento dal primo ricovero all’ospedale San Marco al Policlinico di Catania. Il decesso, avvenuto due giorni fa, è stato reso noto solo oggi dai legali dello Studio A3 – Valore spa, incaricati dalla famiglia della vittima.

In seguito alla tragedia, la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta, sebbene al momento non risultino indagati. Come parte delle indagini preliminari, è stato disposto il sequestro della salma, con l’obiettivo di procedere a un’autopsia. L’esame autoptico sarà cruciale per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire se sussistano eventuali responsabilità che potrebbero portare all’iscrizione di indagati.

Secondo quanto emerso finora, Giannino indossava il casco al momento dell’impatto.

La comunità si stringe intorno alla famiglia di Mario Giannino, un giovane la cui vita è stata tragicamente spezzata troppo presto.