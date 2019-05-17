SCONTRO AUTO-SCOOTER IN VIA S SEBASTIANO CATANIA, FERITO

FLASHIncidente questa sera, intorno alle ore 22.00 circa in via Sebastiano Catania, al confine tra il comune di Catania e Misterbianco.A scontrarsi, per cause in via d'accertamento, una Fiat 600 ed un...

FLASH

Incidente questa sera, intorno alle ore 22.00 circa in via Sebastiano Catania, al confine tra il comune di Catania e Misterbianco.

A scontrarsi, per cause in via d'accertamento, una Fiat 600 ed uno scooter.

Violento è stato l'impatto, ad avere la peggio lo scooterista che è stato prontamente soccorso dell'ambulanza del 118 e trasferito al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

IN AGGIORNAMENTO