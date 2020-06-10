Incidente stradale si e verificato nelle prime ore del pomeriggio, intorno le ore 15 sulla SP229/I in territorio di Paternò (zona Amico Fritz).Dinamica ancora non chiara, ad essere coinvolti una autov...

Incidente stradale si e verificato nelle prime ore del pomeriggio, intorno le ore 15 sulla SP229/I in territorio di Paternò (zona Amico Fritz).

Dinamica ancora non chiara, ad essere coinvolti una autovettura Toyota Yaris guidata da una ragazza 21 enne Paternese ed uno scooter, guidato da un 40 enne di Biancavilla.

Ad avere la peggio il 40 enne che per cause al vaglio dalla Polizia Municipale di Paternò intervenuta sul posto, è caduto a terra sbattendo la testa, immediatamente soccorso è stato trasferito al Garibaldi di Catania, la ragazza invece è stata trasferita all'ospedale di Paternò.

SCONTRO AUTO SCOOTER IN ZONA PALAZZOLO, DUE FERITI

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO