SCONTRO CAMION AUTOVETTURA SULLA SS121 NEI PRESSI DI PALAZZOLO, LUNGHE CODE
###FLASH
Incidente pochi minuti fa di oggi , 21 Aprile 2023 sulla strada statale 121.
Il sinistro si è verificato tra lo svincolo Centro commerciale e Palazzolo in direzione Paternò.
Per cause al momento non note si è verificato uno scontro che ha coinvolto un camion ed un autovettura.
Fortunatamente secondo le prime informazioni non si registrano feriti.
Sul posto il personale Anas per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale.
Forti disagi invece per chi sta percorrendo la statale, con lunghe code nel tratto interessato dal sinistro per permettere le operazioni in totale sicurezza.