SCONTRO CON FURGONE, MORTO SCOOTERISTA A BIANCAVILLA

Grave incidente stradale a Biancavilla. Nelle prime ore della mattinata un ragazzo, è morto in seguito a uno scontro tra il suo scooter e un furgone sulla statale provinciale 156 in territorio di Bia...

Grave incidente stradale a Biancavilla. Nelle prime ore della mattinata un ragazzo, è morto in seguito a uno scontro tra il suo scooter e un furgone sulla statale provinciale 156 in territorio di Biancavilla.

Il giovane, viaggiava in sella al suo veicolo che per cause in via di accertamento è andato a scontrarsi con l'altro mezzo Nulla da fare per il giovane che è morto sul colpo, sul posto è intervenuta la polizia municipale per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Sul posto la Polizia Municipale di Biancavilla e un’ambulanza del 118.

IN AGGIORNAMENTO