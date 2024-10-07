SCONTRO FATALE A SCALILLI SULLA SS 284, CAMION E AUTO COINVOLTI: DECEDUTI ENTRAMBI I CONDUCENTI

AGGIORNAMENTOArriva una triste notizia per la Comunità Paternese, infatti c'è la conferma che una delle due vittime del tragico incidente avvenuto stamane a Scalilli è proprio di Paternò. L'uomo, Nata...

AGGIORNAMENTO

Arriva una triste notizia per la Comunità Paternese, infatti c'è la conferma che una delle due vittime del tragico incidente avvenuto stamane a Scalilli è proprio di Paternò.

L'uomo, Natale Gagliano , era alla guida dell'Opel andata in fiamme, e che percorreva la Ss 284 da Adrano verso Paternò.

L'impatto frontale contro il camion, è avvenuto al km 42,100, ed anche l'autista del Camion, un 41enne di Motta Camastra, è deceduto nello scontro.

Secondo alcuni testimoni l'auto del Paternese è andata a sbattere contro il camion, non si esclude che l'uomo abbia avuto un malore.

AGGIORNAMENTO

Si aggrava il bilancio del tragico incidente verificatosi intorno alle 11:00 di questa mattina.

Una chiamata di soccorso è giunta alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania per un incidente stradale avvenuto sulla SS 284, nei pressi del bivio per Scalilli.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Paternò e Adrano, supportate da un'autobotte e un'autogru inviate dalla sede centrale.

L'incidente ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura, provocando il decesso dei rispettivi conducenti. Al momento, non sono ancora note le generalità delle vittime.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme sviluppatesi a seguito dell'impatto.

Il personale medico del Servizio 118 è intervenuto con diverse ambulanze.

Sul posto sono presenti i Carabinieri del locale comando per i necessari accertamenti.

La viabilità stradale non è stata ancora ripristinata.

Un gravissimo incideverificato oggi sulla Strada Statale 284, nei pressi di Scalilli.

Le notizie sono ancora frammentarie, ma sembra che l’incidente abbia coinvolto un camion e un’autovettura, in uno scontro particolarmente violento tanto che l auto ha preso fuoco.

Il bilancio attuale parla di una vittima confermata, mentre si teme che ci possa essere una seconda persona deceduta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi.

Tuttavia, la situazione rimane critica e in aggiornamento.

Sul posto si era portato anche l’elisoccorso che ha poi fatto rientro al Cannizzaro senza atterrare. La strada al momento è chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Le autorità locali stanno gestendo la viabilità nelle zone limitrofe, mentre i soccorritori continuano il loro lavoro. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.