SCONTRO FRONTALE AUTO-FURGONE A VALCORRENTE. UN FERITO

E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di oggi, 03 gennaio 2022, nei pressi del centro commerciale Etnapolis, esattamente  lungo la provinciale 134 che d...

03 gennaio 2022 20:26
E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di oggi, 03 gennaio 2022, nei pressi del centro commerciale Etnapolis, esattamente  lungo la provinciale 134 che da Valcorrente porta a Motta Sant'Anastasia  nel territorio di Belpasso.

Per cause in fase di accertamento da parte dell'autorità, si sono scontrati  una Fiat Punto e un furgone Ducato, all'altezza dello svincolo che conduce a Catania.

Ad avere la peggio il conducente dell'autovettura che è stato  soccorso dai sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo del sinistro e dopo aver dato le prime cure del caso è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli.

Secondo le prime informazioni non avrebbe riportato ferite

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito notevoli rallentamenti .

