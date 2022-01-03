SCONTRO FRONTALE AUTO-FURGONE A VALCORRENTE. UN FERITO

E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di oggi, 03 gennaio 2022, nei pressi del centro commerciale Etnapolis, esattamente lungo la provinciale 134 che d...

E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di oggi, 03 gennaio 2022, nei pressi del centro commerciale Etnapolis, esattamente lungo la provinciale 134 che da Valcorrente porta a Motta Sant'Anastasia nel territorio di Belpasso.

Per cause in fase di accertamento da parte dell'autorità, si sono scontrati una Fiat Punto e un furgone Ducato, all'altezza dello svincolo che conduce a Catania.

Ad avere la peggio il conducente dell'autovettura che è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo del sinistro e dopo aver dato le prime cure del caso è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli.

Secondo le prime informazioni non avrebbe riportato ferite

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito notevoli rallentamenti .