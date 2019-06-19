SCONTRO FRONTALE NEI PRESSI DI VACCARIZZO
A cura di Redazione
19 giugno 2019 10:23
+++FLASH+++
Incidente frontale questa mattina intorno alle ore 09.30 sulla SS114 nei pressi del ponte Simeto.
Per causa in via d'accertamento, si è verificato scontro frontale tra una Renault Scenic ed una Rover.
Secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovetture.
Sul posto i soccorsi e l'Anas
Forti problemi di traffico nella zona per consentire i soccorsi ai feriti e la rimozione dei veicoli.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO