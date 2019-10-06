SCONTRO FRONTALE NELLA NOTTE A COSENZA: 4 GIOVANI MORTI E 2 FERITI GRAVI
Due auto si sono schiantate sulla statale 107 Silana Crotonese, all’altezza del bivio per Rende, poco dopo la mezzanotte di domenica 6 ottobre.Il bilancio del violento impatto è di 4 giovani morti e d...
Il bilancio del violento impatto è di 4 giovani morti e due feriti gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del 118 e i carabinieri.
Secondo una prima ricostruzione, le due auto si sono scontrate frontalmente quando la Polo su cui viaggiavano i 4 ragazzi morti ha invaso l’altra corsia prendendo la Citroen C3 che viaggiava nel verso opposto.
Tra le possibili le cause dell’incidente per le autorità, l’asfalto scivoloso della strada.
La strada è stata bloccata al traffico nella notte per permettere i soccorsi prima e i rilievi poi dper determinare l’esatta dinamica del tragico incidente.
(Fonte ANSA)