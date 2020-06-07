Grave incidente questa notte a Paternò, intorno alle ore 03 in Via Nazario Sauro.Per cause ancora non note, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Fiat 500 ed un Hyundai Tucson, con...

Grave incidente questa notte a Paternò, intorno alle ore 03 in Via Nazario Sauro.

Per cause ancora non note, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Fiat 500 ed un Hyundai Tucson, con a bordo in entrambi i mezzi dei ragazzi che si sono scontrate frontalmente.

Il bilancio è di 3 feriti con una ragazza trasportato in ospedale in condizioni serie al Policlinico di Catania.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno estratto i giovani conducenti ed i rispettivi passeggeri dalle lamiere delle loro auto, per poi consegnarli al personale sanitario del Servizio 118, per le cure mediche ed il successivo trasporto in ospedale.

La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha poi provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell'incidente.

Sul posto pure i Carabinieri di Paternò che hanno eseguito i rilievi per accertare le cause e la responsabilità

Il tratto interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di sgombero della carreggiata.

SCONTRO FRONTALE NELLA NOTTE IN VIA NAZARIO SAURO

SCONTRO FRONTALE NELLA NOTTE IN VIA NAZARIO SAURO

SCONTRO FRONTALE NELLA NOTTE IN VIA NAZARIO SAURO

SCONTRO FRONTALE NELLA NOTTE IN VIA NAZARIO SAURO