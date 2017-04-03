SCONTRO FRONTALE SULLA SS 284; UNA DONNA DI 38 ANNI DECEDUTA

Un grave incidente si è verificato intorno alle 20 sulla Ss 284, nei pressi del bivio di Scalilli. A scontrarsi frontalmente una Bmw ed una Ford Ka. L'impatto è stato terribile, tanto che una donna di...

Un grave incidente si è verificato intorno alle 20 sulla Ss 284, nei pressi del bivio di Scalilli. A scontrarsi frontalmente una Bmw ed una Ford Ka. L'impatto è stato terribile, tanto che una donna di 38 anni residente ad Adrano è morta sul colpo. Dalle prime notizie sembra che la donna viaggiasse sulla Ford Ka. Un altro ferito, un 28 enne di Santa Maria di Licodia che viaggiava a bordo della Bmw, è stato prima portato all'ospedale Ss. Salvatore di Paternò, e poi trasferito al Cannizzaro. Sul posto due ambulanze del 118, carabinieri, vigili del fuoco e Polizia municipale di Paternò. Il traffico è stato deviato sulle arterie secondarie per eseguire i necessari rilievi.