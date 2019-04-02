SCONTRO FRONTALE SULL'A18 A GIARDINI, DUE FERITI

AGGIORNAMENTOGrave incidente intorno alle 15.30 di oggi sull'autostrada A18 Messina-Catania, all'altezza dello svincolo di Giardini Naxos.Tre i veicoli coinvolti, due dei quali si sono scontrati front...

AGGIORNAMENTO

Grave incidente intorno alle 15.30 di oggi sull'autostrada A18 Messina-Catania, all'altezza dello svincolo di Giardini Naxos.

Tre i veicoli coinvolti, due dei quali si sono scontrati frontalmente nel tratto a doppio senso di circolazione sulla corsia in direzione Catania e a seguito dell'impatto uno di questi ha preso fuoco.

Nell'incidente sono rimaste ferite due persone in modo non grave, trasportate con politraumi all'ospedale di Taormina.

Il conducente dell'auto che ha preso fuoco è riuscito ad uscire in tempo dal mezzo ed è rimasto illeso.

***FLASH NEWS***

Grave Incidente stradale pochi minuti fa sulla autostrada A18 tra lo svincolo Giardini Naxos e Taormina in direzione Catania.

Tre autoveicoli coinvolti, due autovetture si sono scontrate, sembra frontalmente, e una ha preso fuoco.

Secondo le prime, frammentarie ricostruzioni, ci sarebbero feriti gravi.

Sul posto due ambulanze, vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il traffico al momento bloccato.

In aggiornamento