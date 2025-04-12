SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI BIANCAVILLA: QUATTRO FERITI, TRA CUI DUE MINORENNI

Biancavilla, 12 aprile 2025 – Pomeriggio di paura oggi a Biancavilla, dove si è verificato un grave incidente stradale lungo la circonvallazione cittadina, precisamente in via Monsignore Giosuè Calaci...

Biancavilla, 12 aprile 2025 – Pomeriggio di paura oggi a Biancavilla, dove si è verificato un grave incidente stradale lungo la circonvallazione cittadina, precisamente in via Monsignore Giosuè Calaciura.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture – una Fiat Punto e una Fiat 500 – si sono scontrate frontalmente, provocando il ferimento di quattro persone, tra cui due minorenni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, oltre alle forze dell’ordine per la gestione del traffico e i rilievi del caso.

I due minorenni, che viaggiavano a bordo della Fiat 500, fortunatamente non avrebbero riportato ferite gravi. Sono stati comunque trasportati all'ospedale di Biancavilla per essere sottoposti agli accertamenti medici necessari.

Più preoccupanti, invece, le condizioni delle altre due persone coinvolte, entrambi adulti, che sono state soccorse e trasferite all'ospedale di Paternò. Le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e capire le eventuali responsabilità.