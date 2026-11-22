🚨ULTIM'ORA Scontro frontale tra due auto sulla SS 284 a Scalilli: nessun ferito grave

Paura sulla superstrada nei pressi di Scalilli. Danni alle vetture e rallentamenti alla circolazione. Sul posto i Carabinieri.

PATERNÒ – Incidente stradale questa mattina, domenica 22 novembre, lungo la Strada Statale 284, nella zona di Scalilli, in territorio di Paternò. Due automobili, una Peugeot bianca e una Fiat Punto nera, sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale per cause ancora in fase di accertamento.

L'impatto ha provocato danni alla parte anteriore di entrambe le vetture, facendo temere inizialmente conseguenze più serie per le persone coinvolte. Fortunatamente, nonostante la violenza dello scontro, non si sarebbero registrati feriti gravi.

A evitare conseguenze peggiori avrebbe contribuito anche il traffico particolarmente ridotto al momento dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'incidente ha comunque provocato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato, con gli automobilisti costretti a procedere con prudenza.

Fortunatamente, il bilancio dell'incidente non sarebbe grave, nonostante i danni riportati dalle due automobili.