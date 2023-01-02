SCONTRO MORTALE AUTOCARRO MOTO A GRAVINA DI CATANIA
Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi 02 gennaio 2023 in via Etnea a Gravina di Catania,
Ad essere coinvolti un autocarro ed una moto che per cause in via di accertamento si sono scontrati.
Si registra un decesso, nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118 il conducente del mezzo a due ruote non ce l'ha fatta.
Al momento non si conoscono le generalità della vittima.
Sul posto erano presenti la Polizia Stradale e la Polizia Municipale locale.
Il tratto interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia al fine di effettuare le operazioni di soccorso ed i rilievi del sinistro.
IN AGGIORNAMENTO