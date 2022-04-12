SCONTRO MOTO-AUTO A TRECASTAGNI, CENTAURO FINISCE SOTTO CAMION PARCHEGGIATO

Incidente questa mattina a Trecastagni all'altezza del Corso Europa, per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato uno scontro che ha coinvolto una moto ed una Citroen C3.Nel violento im...

Incidente questa mattina a Trecastagni all'altezza del Corso Europa, per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato uno scontro che ha coinvolto una moto ed una Citroen C3.

Nel violento impatto, l'uomo alla guida del motociclo non è riuscito ad evitare il tamponamento ed ha finito la sua corsa sotto un camion parcheggiato sul ciglio della strada.

Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato dall'automedica del 118 al pronto soccorso per le cure del caso, secondo le informazioni in nostro possesso fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Sul posto la Polizia Municipale per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica.

Nel tratto interessato dal sinistro il traffico ha subito notevoli rallentamenti.