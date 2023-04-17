SCONTRO QUESTA MATTINA AUTO CAMION A PONTE BARCA, FERITO UN UOMO
Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 17 Aprile 2023 sulla SP15 in territorio di Paternò nei pressi di Ponte Barca
Ad essere coinvolti due mezzi, un camion ed autovettura che per cause al vaglio da parte dell'autorità si sono violentemente scontrati.
Ad avere la peggio il conducente dell'autovettura che è rimasto ferito nello scontro.
Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le prime cure per essere trasferito all'ospedale di Paternò per le cure e gli accertamenti del caso.
Il traffico nel tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti.
Per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi di legge per stabilire l'esatta dinamica è intervenuta la Polizia Municipale.