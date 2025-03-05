SCONTRO SULLA A18: FURGONE CONTRO MEZZO FERMO PER LAVORI, VIGILI DEL FUOCO ESTRAGGONO UN GIOVANE INCASTRATO
I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 12,00 per un incidente stradale verificatosi sull'autostrada A18, direzione Catania, sul tratto tra Giarre ad Acireale.
Un furgone guidato da un giovane, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'autofurgone fermo che forniva la segnaletica per dei lavori di manutenzione autostradale.
Il giovane nell'impatto è rimasto incastrato all'interno della cabina del proprio mezzo.
I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed il luogo dell'incidente e provveduto a liberare, col l'uso di un divaricatore oleodinamico, l'uomo dalle lamiere del suo veicolo, consegnandolo alle cure del personale sanitario del Servizio 118 presente sul posto con due ambulanze.
Presenti sul posto anche agenti della Polizia Stradale per gli adempimenti di propria competenza.