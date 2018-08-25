SCONTRO SULLA SCIACCA-RIBERA: MORTA GIOVANE MAMMA, SALVI I FIGLIOLETTI

E' di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 115 tra Sciacca e Ribera, sul rettilineo di contrada Verdura. Per cause in corso di accer...

E' di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 115 tra Sciacca e Ribera, sul rettilineo di contrada Verdura. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate un Suv e una Lancia Libra SW.

L'impatto è stato violentissimo e per la donna 36enne, che era alla guida della Lancia non c'è stato nulla da fare. Ci sono anche tre feriti, tra cui due bambini, trasportati all'ospedale di Sciacca per accertamenti. Coinvolta lievemente anche una terza vettura, una Fiat Panda. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere.

(ANSA)