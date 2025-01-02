SCONTRO SULLA SS 514 STRADA CATANIA-RAGUSA: DUE FERITI

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 5 lungo la SS 514, l'arteria che collega Catania a Ragusa, nei pressi del ponte sovrastante lo svincolo di Vizzini Scalo. Lo...

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 5 lungo la SS 514, l'arteria che collega Catania a Ragusa, nei pressi del ponte sovrastante lo svincolo di Vizzini Scalo. Lo scontro, che ha coinvolto una Fiat 500L e una Toyota Yaris, ha causato due feriti trasportati d'urgenza in ospedale.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Al momento, le cause dell'impatto non sono state chiarite, ma si ipotizza che possano essere legate alle condizioni della strada o a una possibile distrazione.

I vigili del fuoco di Caltagirone sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli incidentati, mentre il personale del 118 si è occupato di soccorrere i feriti e trasportarli presso le strutture sanitarie più vicine.

L'incidente ha provocato notevoli disagi al traffico. Si sono registrati rallentamenti in entrambe le direzioni, sia verso Ragusa che verso Catania. La situazione è resa ancora più critica dai lavori in corso per il raddoppio delle corsie sulla SS 514, che hanno portato alla riduzione delle carreggiate e all'imposizione di limiti di velocità in diversi tratti.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare la massima attenzione durante la guida, soprattutto nelle aree interessate dai cantieri, e di rispettare la segnaletica stradale.

Restano in corso ulteriori accertamenti per determinare con esattezza le responsabilità dell'incidente.