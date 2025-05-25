SCONTRO SULLA SS121 VICINO ALLO SVINCOLO PATERNÒ: CODE

Paternò, 25 maggio 2025 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 17, sulla superstrada 121, provocando rallentamenti e lunghe code nel tratto compreso tra l...

Paternò, 25 maggio 2025 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 17, sulla superstrada 121, provocando rallentamenti e lunghe code nel tratto compreso tra lo svincolo "Paternò Palazzo di Ferro" e la direzione Catania.

Stando alle primissime ricostruzioni, ancora da confermare, il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat Punto, che si sarebbero toccate e successivamente scontrate mentre percorrevano la carreggiata in direzione del capoluogo etneo.

Le cause dell’incidente non sono al momento note.

Nonostante l’impatto tra i due veicoli, le persone a bordo sembrerebbero aver riportato soltanto lievi ferite o, in alcuni casi, essere rimaste illese. Al momento non risultano gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi coinvolti.

Diversa la situazione per quanto riguarda i danni materiali: ad avere la peggio è stata la Fiat Punto, che ha riportato gravi danni nella parte anteriore. Il frontale del veicolo risulta seriamente compromesso, segno dell’urto violento subito, mentre la Panda sembrerebbe aver riportato conseguenze più contenute.

Molto più pesanti, invece, gli effetti sul traffico. L'incidente sta causando un notevole rallentamento della circolazione, con lunghe code che si sono formate nel tratto in direzione Catania. G

La situazione potrebbe tornare alla normalità solo dopo la rimozione completa dei veicoli coinvolti e il ripristino delle normali condizioni di viabilità. Si raccomanda prudenza a chi si trova a percorrere la SS121, in attesa di un miglioramento del traffico nel tratto interessato dall’incidente.