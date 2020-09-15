SCONTRO SULLA SS284 A SCALILLI, MUORE 35 ENNE DI ADRANO

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla SS. 284 nei pressi del bivio Scalilli tra Santa Maria di Licodia e Paternò. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8. Un camion Volvo, guidat...

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla SS. 284 nei pressi del bivio Scalilli tra Santa Maria di Licodia e Paternò. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8. Un camion Volvo, guidato da un 44enne residente a Maletto, che procedeva in direzione Paternò, ha sbattuto frontalmente contro un Iveco Daily, guidato da un 35 enne Orazio Corsaro, di Augusta residente ad Adrano che procedeva in direzione Biancavilla.

La persona deceduta è Sebastiano Orazio Corsaro, 35 anni, nativo di Augusta (Siracusa) ma residente da tempo ad Adrano. L’uomo, operatore agricolo, era sposato e padre di cinque figli.

L’impatto è stato terribile. Il conducente del Daily è finito sotto il pesante mezzo con il lato guida rimasto completamente schiacciato. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’adranita dalle lamiere contorte del mezzo. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e polizia stradale.

In un primo momento era intervenuto anche l’elisoccorso di base al Cannizzaro, ma le condizioni del paziente, poi deceduto, hanno fatto rientrare il mezzo senza pazienti. Ferite lievi, invece, per il conducente del Volvo. Il tratto di strada interessato è attualmente chiuso al traffico per consentire di effettuare i rilievi dell’incidente. Per qualche ora, si sono formate lunghe file proprio a causa dell’incidente.