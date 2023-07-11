SCONTRO TIR AUTOVETTURA A SANTA MARIA DI LICODIA, FERITI

AGGIORNAMENTO Bilancio di due donne ferite nelle scontro che si è verificato nella mattinata di oggi 11 Luglio 2023 a Santa Maria di Licodia.Si tratta di una 25enne ed una 65enne di Belpasso, occupan...

AGGIORNAMENTO

Bilancio di due donne ferite nelle scontro che si è verificato nella mattinata di oggi 11 Luglio 2023 a Santa Maria di Licodia.

Si tratta di una 25enne ed una 65enne di Belpasso, occupanti dell'autovettura, che sono state immediatamente soccorse e dopo le prime del caso, trasportate all'ospedale di Biancavilla per gli accertamenti e le cure del caso.

FLASH

Un grave incidente si e verificato nella mattinata di oggi , 11 luglio 2023 a Santa Maria di Licodia

Il sinistro si è verificato sulla SP 229ii la strada che collega Santa Maria di Licodia a Biancavilla.

Per cause al momento non note, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un tir ed un autovettura.

Bilancio provvisorio di due donne rimaste ferite nello scontro, sul posto ambulanze del 118 per dare il primo soccorso alle persone coinvolte nel sinistro.

Al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate.

Al momento la strada è chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Notizia in aggiornamento