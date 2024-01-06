SCONTRO TRA 4 VEICOLI SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO BLOCCATO IN DIREZIONE SIRACUSA

A causa di un incidente è temporaneamente chiuso un tratto in direzione Siracusa della Tangenziale Ovest di Catania, tra gli svincoli di ‘Misterbianco’ e ‘San Giorgio’. Nell’incidente, su cui sono i...

A cura di Redazione 06 gennaio 2024 18:22

