SCONTRO TRA 4 VEICOLI SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO BLOCCATO IN DIREZIONE SIRACUSA
A causa di un incidente è temporaneamente chiuso un tratto in direzione Siracusa della Tangenziale Ovest di Catania, tra gli svincoli di ‘Misterbianco’ e ‘San Giorgio’. Nell’incidente, su cui sono i...
A cura di Redazione
06 gennaio 2024 18:22
A causa di un incidente è temporaneamente chiuso un tratto in direzione Siracusa della Tangenziale Ovest di Catania, tra gli svincoli di ‘Misterbianco’ e ‘San Giorgio’.
Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti quattro veicoli.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico e la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.
