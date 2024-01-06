95047

SCONTRO TRA 4 VEICOLI SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO BLOCCATO IN DIREZIONE SIRACUSA

A causa di un incidente è temporaneamente chiuso un tratto in direzione Siracusa della Tangenziale Ovest di Catania, tra gli svincoli di 'Misterbianco' e 'San Giorgio'.   Nell'incidente, su cui sono i...

06 gennaio 2024 18:22
A causa di un incidente è temporaneamente chiuso un tratto in direzione Siracusa della Tangenziale Ovest di Catania, tra gli svincoli di ‘Misterbianco’ e ‘San Giorgio’.   

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti quattro veicoli. 

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico e la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

