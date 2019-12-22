SCONTRO TRA AUTO E CAMION SULLA CATANIA-SIRACUSA: MUORE 40 ENNE
Tragedia questa notte intorno alle ore 3.30, sulla Catania - Siracusa nei pressi di di Lentini, in direzione sud.Nello scontro tra un mezzo pesante e un’auto ha avuto la peggio la conducente di quest’...
Tragedia questa notte intorno alle ore 3.30, sulla Catania - Siracusa nei pressi di di Lentini, in direzione sud.
Nello scontro tra un mezzo pesante e un’auto ha avuto la peggio la conducente di quest’ultima, una donna di 40 anni,
La 40 enne Irene Sauro che era alla guida della sua Mercedes Clk, in prossimità di una curva, per cause in via d'accertamento è stata tamponata da un mezzo pesante carico di agrumi.
L'impatto è stato micidiale e ad avere la peggio è stata la ragazza.
Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco, a cui non è rimasto che accertare il decesso della donna.
La Saura, era stata candidata alle ultime regionali con gli ‘Autonomisti’.
Fonte immagine Facebook – Irene Sauro