SCONTRO TRA AUTO E FURGONE, CINQUE FERITI, GRAVI DUE RAGAZZE NELL'AGRIGENTINO
È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale nei pressi di Sciacca (Agrigento).
Si sono scontrati frontalmente un'auto e un furgoncino da lavoro.
All'interno della vettura viaggiavano quattro ragazze, tutte di Caltabellotta, mentre alla guida dell'altro mezzo c'era un tecnico ascensorista di Favara.
Avvisati da altri automobilisti in transito sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno liberato dalle lamiere accartocciate dell'auto alcuni delle occupanti.
Un elicottero, ha trasferito la ferita più grave in un ospedale di Palermo. Un'altra passeggera, con un trauma cranico, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Sciacca. Gli altri feriti, meno gravi, sono stati trasportati negli ospedali di Sciacca e Ribera.
A seguito dell'incidente il traffico da e per Agrigento è stato interrotto, e si sono formati lunghi incolonnamenti di auto in entrambe le direzioni di marcia.