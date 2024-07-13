SCONTRO TRA AUTO E FURGONE, CINQUE FERITI, GRAVI DUE RAGAZZE NELL'AGRIGENTINO

È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale nei pressi di Sciacca (Agrigento). Si sono scontrati frontalmente un'auto e un fur...

A cura di Redazione 13 luglio 2024 19:32

