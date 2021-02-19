Incidente stradale questa mattina intorno alle 07.00 a Paternò in contrada Tre Fontane sulla strada provinciale 58.Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro che ha coinvolto un...

Incidente stradale questa mattina intorno alle 07.00 a Paternò in contrada Tre Fontane sulla strada provinciale 58.

Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro che ha coinvolto un furgone ed una Mercedes A170, sulla quale viaggiavano due persone.

Sul posto immediati sono scattati i soccorsi con la presenza di una ambulanza, che ha soccorso una donna occupante dell'auto è trasportata in ospedale per le cure del caso.

Alla ricostruzione della vicenda, al fine di risalire alle cause che hanno determinato lo scontro tra i due mezzi, stanno lavorando i Carabinieri della locale Stazione, intervenuti sul luogo dell’incidente.

Il traffico sul tratto interessato dal sinistro è stato bloccato per consentire i rilievi.

SCONTRO TRA AUTO E FURGONE IN CONTRADA TRE FONTANE

SCONTRO TRA AUTO E FURGONE IN CONTRADA TRE FONTANE