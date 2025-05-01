SCONTRO TRA AUTO E MEZZO A DUE RUOTE A PATERNÒ: GRAVE INCIDENTE IN VIA DALMAZIA

Paternò – Un grave incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 1° maggio 2025, poco prima delle ore 14, nei pressi dell’incrocio tra via Dalmazia e via Sardegna.Secondo le prime informazioni disp...

Paternò – Un grave incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 1° maggio 2025, poco prima delle ore 14, nei pressi dell’incrocio tra via Dalmazia e via Sardegna.

Secondo le prime informazioni disponibili, ancora in fase di verifica, per cause in corso di accertamento si è verificato un violento impatto tra una Fiat Punto e un mezzo a due ruote.

L’urto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Ad avere la peggio sono stati i due giovani a bordo dello scooter, entrambi minorenni.

In seguito all’impatto, i ragazzi sono stati sbalzati a terra, riportando traumi di diversa entità, attualmente in fase di valutazione da parte dei medici.

Dopo le prime cure sul posto, i due sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso. Il conducente, un ragazzo di 16 anni, è stato trasferito al San Marco di Catania, mentre il passeggero, un quattordicenne, è stato portato al Policlinico, anch’egli in codice rosso.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’area è stata temporaneamente interdetta al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La notizia è in aggiornamento.