SCONTRO TRA AUTO E MOTO LUNGO STRADA STATALE 385: MORTO 25ENNE DI MILITELLO VAL CATANIA

Nella mattinata di oggi, 29 dicembre 2023, un tragico incidente ha sconvolto la strada statale 385 "Catania-Caltagirone", precisamente a ridosso di Palagonia, ma in territorio di Lentini.

Lo scontro coinvolgeva due veicoli: un'auto, una Ford Focus, e una moto di grossa cilindrata. Il centauro alla guida della moto, identificato come Carmelo Impellizzeri, un giovane di 25 anni originario di Militello in Val di Catania, ha perso la vita in seguito all'impatto. Il conducente dell'auto, un 38enne residente a Lentini, è rimasto ferito nell'incidente.

Le prime ricostruzioni dell'accaduto suggeriscono che il giovane alla guida della moto abbia perso il controllo del veicolo, causando uno scontro frontale con l'automobile. La dinamica dell'incidente sta attualmente sotto investigazione da parte delle autorità competenti.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli operatori del personale sanitario del 118, sia con un'ambulanza che con l'ausilio di un elicottero atterrato nella zona. Nonostante gli sforzi del personale medico, purtroppo, il centauro Carmelo Impellizzeri è stato dichiarato deceduto. Nel frattempo, il conducente dell'auto è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le forze dell'ordine, tra cui i carabinieri e la polizia stradale, sono giunte sul luogo dell'incidente per coordinare le operazioni e stabilire le responsabilità dell'accaduto.

La comunità locale è ora unita nel dolore per la perdita di un giovane talentuoso, Carmelo Impellizzeri, e nelle speranze di una pronta guarigione per il conducente dell'auto coinvolto nell'incidente.