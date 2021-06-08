SCONTRO TRA AUTOCARRO ED AUTOVETTURA SULLA SS417, DUE FERITI

La strada statale 417 “Di Caltagirone” è provvisoriamente chiusa in territorio comunale di Catania a causa di un incidente avvenuto al km 65,300.Nel sinistro, che ha coinvolto un’autovettura e un auto...

La strada statale 417 “Di Caltagirone” è provvisoriamente chiusa in territorio comunale di Catania a causa di un incidente avvenuto al km 65,300.

Nel sinistro, che ha coinvolto un’autovettura e un autocarro, due persone sono rimaste ferite.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.