SCONTRO TRA AUTOVETTURA E MOTO APE SULLA SP135
Oggi, 02 Febbraio 2024, un incidente stradale si è verificato sulla SP135, l'arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 14, per cause non note si è verificato uno scontro tra due veicoli: una Moto-ape ed una Fiat 500
Fortunatamente, stando alle prime informazioni disponibili, non si sono registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente.
A seguito dell'incidente, il tratto stradale interessato ha subito dei rallentamenti al fine di consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità competenti, garantendo la massima sicurezza per tutti i presenti sulla strada.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO