SCONTRO TRA AUTOVETTURA E MOTO APE SULLA SP135

Oggi, 02 Febbraio 2024, un incidente stradale si è verificato sulla SP135, l'arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 14, per cause non note si...

A cura di Redazione 02 febbraio 2024 15:02

