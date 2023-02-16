SCONTRO TRA DUE AUTO A BELPASSO, FERITO

Incidente stradale nella mattinata di oggi, 16 Febbraio 2023 a Belpasso.Il sinistro si è verificato esattamente nella sp14 , la strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la fraz...

Incidente stradale nella mattinata di oggi, 16 Febbraio 2023 a Belpasso.

Il sinistro si è verificato esattamente nella sp14 , la strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola.

A scontrarsi per cause al vaglio da parte della Polizia Municipale di Belpasso che è intervenuta sul posto, si è verificato un violento scontro tra due auto, una Fiat Punto e una Ford Focus.

Ad avere la peggio il conducente della Punto che è stato soccorso da un ambulanza che ha raggiunto il luogo del sinistro, l'uomo dopo le prime cure del caso è stato trasportato all'ospedale per i controlli e le cure del caso.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito notevoli rallentamenti