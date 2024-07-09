SCONTRO TRA DUE AUTO A CAMPOROTONDO ETNEO: NESSUN FERITO GRAVE
Nella serata di ieri, 8 luglio 2024, un violento incidente si è verificato a Camporotondo Etneo, precisamente in Via Roma, nei pressi dell'ingresso per chi proviene da Belpasso, intorno alle ore 21.
Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate violentemente. L'impatto è stato così forte da causare l'esplosione degli airbag in uno dei due mezzi.
Sul posto è prontamente intervenuta un'ambulanza per prestare soccorso alle persone coinvolte nell'incidente. Fortunatamente, nonostante la gravità dello scontro, non si registrano ferite gravi tra gli occupanti dei mezzi.
L'incidente ha causato leggeri rallentamenti nel tratto interessato di Via Roma, ma la situazione è tornata alla normalità nel corso della serata.