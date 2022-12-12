SCONTRO TRA DUE AUTO A "CURRONE", UN FERITO
Un incidente stradale si è verificato oggi 12 dicembre 2022, sulla SP4, esattamente nei pressi dell' incrocio di "pozzo currone".
Ad essere coinvolte due autovetture una Peugeot 107 ed un Fiat Idea.
Si registra un ferito, il conducente della Peugeot che è stato soccorso dai sanitari del 118, per fortuna le sue condizioni non sono gravi.
Non si conosce ancora la dinamica del sinistro, per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e gestire il traffico è intervenuta la Polizia Municipale di Paternó.
Il traffico nel tratto interessato del sinistro hs subito rallentamenti.
IN AGGIORNAMENTO