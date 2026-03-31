Scontro tra due auto a Paternò: una finisce contro vettura parcheggiata e termina la sua corsa contro un muro, due feriti

PATERNO’ – Scontro tra due auto, una si schianta contro muro: due persone ferite

PATERNO’ – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 31 marzo 2026, a Paternò, dove si è verificato un incidente stradale in via Sardegna, nei pressi dell’incrocio con via Estonia.

Secondo le informazioni aggiornate, nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Citroen C2 e una Lancia Y.

A seguito dell’impatto, la Lancia Y ha perso il controllo, andando a urtare una Fiat 500 parcheggiata lungo la strada, per poi terminare la propria corsa contro il muro di un’abitazione.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale dai soccorsi giunti sul posto.

Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Immediato l’intervento dei sanitari e degli agenti della Polizia Municipale di Paternò, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità, con possibili rallentamenti nella zona.