SCONTRO TRA DUE AUTO A SANT'AGATA LI BATTIATI, UNA SI RIBALTA

Sarebbe una mancata precedenza la causa dell'incidente avvenuto questa notte in via Antonino di Sangiuliano, all'incrocio con via Bellini , nel comune di Sant'Agata Li Battiati dove due auto, una Fiat 500 ed una Nissan Micra si sono scontrate.

Ad avere la peggio una Fiat 500 che, per la violenza dell'impatto.

Le cause del sinistro non sono note.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del mezzo, e n’ambulanza per prestare i primi soccorsi

Sembra che nonostante lo scontro violento, oltre ai danni alle auto, per fortuna, non ci siano state gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti.

Illeso il conducente della Fiat 500 mentre si è reso necessario il trasferimento in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso per la conducente della Micra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.