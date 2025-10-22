Scontro tra due auto a Tremestieri Etneo: una finisce sul guardrail, una donna ferita

Tremestieri Etneo (CT), 22 ottobre 2025 – Un violento incidente si è verificato questa mattina al confine tra Tremestieri Etneo e il territorio di Catania, lungo una delle arterie principali del centr...

Due vetture, una Toyota Aygo e una Hyundai i10, sono rimaste coinvolte in uno scontro particolarmente violento.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato tanto forte da spingere la Toyota Aygo parzialmente sopra il guardrail, con le ruote posteriori appoggiate alla barriera e l’anteriore pesantemente danneggiato. Anche la Hyundai ha riportato ingenti danni, soprattutto nella parte frontale.

Il bilancio provvisorio è di una donna ferita, che è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento, non si conoscono le sue condizioni né la prognosi.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, e la Polizia Municipale, incaricata dei rilievi per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Per consentire le operazioni in totale sicurezza, la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico, causando inevitabili disagi alla circolazione nella zona.

Aggiornamenti in corso – Seguiranno ulteriori informazioni non appena disponibili.