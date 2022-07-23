SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA BELLINI
Un incidente stradale si è verificato oggi 23 luglio 2022 intorno alle ore 20.15 all'incrocio tra la via Bellini e la via Fallica.Ad essere coinvolte due autovetture, una Opel Corsa ed una Fiat 500.Pe...
Un incidente stradale si è verificato oggi 23 luglio 2022 intorno alle ore 20.15 all'incrocio tra la via Bellini e la via Fallica.
Ad essere coinvolte due autovetture, una Opel Corsa ed una Fiat 500.
Per cause non note le due auto si sono scontrate , nell'impatto le due autovetture hanno terminato la loro corsa andando a sbattere contro il muro di un immobile e la segnaletica stradale che è rimasta danneggiata.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni ricevute, non ci sono feriti ma soltanto seri danni ai mezzi coinvolti.
Il tratto interessato ha subito rallentamenti
IN AGGIORNAMENTO