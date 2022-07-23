Un incidente stradale si è verificato oggi 23 luglio 2022 intorno alle ore 20.15 all'incrocio tra la via Bellini e la via Fallica.Ad essere coinvolte due autovetture, una Opel Corsa ed una Fiat 500.Pe...

Un incidente stradale si è verificato oggi 23 luglio 2022 intorno alle ore 20.15 all'incrocio tra la via Bellini e la via Fallica.

Ad essere coinvolte due autovetture, una Opel Corsa ed una Fiat 500.

Per cause non note le due auto si sono scontrate , nell'impatto le due autovetture hanno terminato la loro corsa andando a sbattere contro il muro di un immobile e la segnaletica stradale che è rimasta danneggiata.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni ricevute, non ci sono feriti ma soltanto seri danni ai mezzi coinvolti.

Il tratto interessato ha subito rallentamenti

SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA BELLINI

IN AGGIORNAMENTO