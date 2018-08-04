SCONTRO TRA DUE AUTO LUNGO LA PALERMO AGRIGENTO: MUORE UN'ANZIANA
A cura di Redazione
04 agosto 2018 18:46
Incidente mortale sulla Palermo Agrigento nei pressi di Misilmeri. Nello scontro tra due auto è morta una donna di 86 anni di Montemaggiore Belsito. Cinque persone sono rimaste ferite. Sono intervenuti gli uomini della polizia stradale che stanno eseguendo i rilievi, gli operai dell'Anas e i vigili del fuoco.
ANSA