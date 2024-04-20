SCONTRO TRA DUE AUTO NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, SOCCORSI SUL POSTO
Nel pomeriggio di oggi, 20 aprile 2024, un incidente si è verificato nei pressi del parcheggio esterno del Centro Commerciale Porte di Catania.
Le cause sono attualmente al vaglio delle autorità, mentre si conferma che due autovetture sono state coinvolte nello scontro.
Immediatamente dopo l'incidente, un'ambulanza del 118 è intervenuta sul luogo per prestare soccorso alle persone coinvolte, la cui gravità delle ferite riportate non è ancora stata comunicata.
Al momento, le autorità competenti sono sul posto per condurre gli accertamenti necessari al fine di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.
Nel frattempo, il traffico nell'area interessata subisce rallentamenti significativi.