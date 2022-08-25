SCONTRO TRA DUE AUTO NEI PRESSI DI "CURRONE"
FLASHUn incidente stradale si è verificato nella serata di oggi 25 agosto 2022 intorno alle ore 19.45 sulla SP4/II nei pressi di "Currone".Ad essere coinvolte due autovetture una Renault Captur ed una...
A cura di Redazione
25 agosto 2022 20:42
FLASH
Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi 25 agosto 2022 intorno alle ore 19.45 sulla SP4/II nei pressi di "Currone".
Ad essere coinvolte due autovetture una Renault Captur ed una Opel Mokka.
Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti delle vetture. ingenti danni invece per le auto.
Sul posto per tutti i rilievi del sinistro e la gestione del traffico sono intervenuti i carabinieri della stazione di Belpasso
Notizia in aggiornamento