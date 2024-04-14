SCONTRO TRA DUE AUTO QUESTA NOTTE A SAN GIOVANNI LA PUNTA, DUE FERITI

Questa notte, intorno alle ore 02, un grave incidente stradale si è verificato a San Giovanni La Punta. Le autorità sono intervenute dopo uno scontro violento tra una Volkswagen T-Roc e una Fiat 500,...

Questa notte, intorno alle ore 02, un grave incidente stradale si è verificato a San Giovanni La Punta.

Le autorità sono intervenute dopo uno scontro violento tra una Volkswagen T-Roc e una Fiat 500, avvenuto in via Siracusa. Le cause dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

L'impatto è stato così violento che la Volkswagen T-Roc ha terminato la sua corsa contro un muro, mentre entrambi i veicoli hanno attivato gli airbag per proteggere i conducenti.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza per prestare le prime cure ai feriti.

Entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti sono stati feriti nell'incidente e, dopo le prime cure sul posto, sono stati trasferiti in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento, non sono ancora note le prognosi dei feriti.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari da parte dei Carabinieri al fine di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, la strada è rimasta chiusa.