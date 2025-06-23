SCONTRO TRA DUE AUTO SOTTO IL PONTE “SAN MARCO” A PATERNÒ: FERITI I CONDUCENTI

PATERNO' – Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno 2025, a Paternò, nei pressi del ponte noto come “San Marco”. Al momento sono ancora pochi i dettagli...

PATERNO' – Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno 2025, a Paternò, nei pressi del ponte noto come “San Marco”. Al momento sono ancora pochi i dettagli resi noti, ma secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto due veicoli: una Lancia Ypsilon e una Fiat Panda appartenente al servizio postale.

Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso.

L’impatto tra le due auto è stato particolarmente violento, tanto da provocare l’esplosione degli airbag in entrambi i mezzi

Sul luogo dell’incidente sono giunte prontamente le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai due conducenti – entrambi feriti – e successivamente li hanno trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti.

Al momento non si conoscono le loro condizioni né le prognosi.

Presenti anche i Carabinieri per la gestione del traffico, che sta subendo forti rallentamenti: le due auto incidentate occupano infatti quasi completamente la carreggiata, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli in entrambe le direzioni.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.