SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA CATANIA GELA NEI PRESSI DI CALTAGIRONE: MORTA UN'INSEGNANTE 45ENNE
È Maria Carmela Di Bennardo, 45 anni, insegnante di religione residente ad Acate, dove insegnava, ma originaria di Comiso, la vittima dell’incidente stradale avvenuto giovedì sulla Gela Catania, all’altezza dello svincolo per Piazza Armerina, nei pressi di San Michele di Ganzaria.
Coinvolti un mezzo pesante e un’utilitaria, sulla quale viaggiavano la vittima ed altre 4 persone rimaste ferite. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, per la maestra non c’è stato nulla da fare. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, come accennato un mezzo pesante che trasportava materiale ingombrante e una Peugeot 3008
Il sinistro ha provocato anche il ferimento di altre 4 persone, 2 delle quali, purtroppo in condizioni gravi.
Sono tanti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina facebook: , molti dei quali da colleghi, amici e perfino alunni ed ex alunni.
“Cara maestra Carmela… Grazie per i tuoi insegnamenti, per le risate che abbiamo fatto alla scuola elementare…ancora mi ricordo la tua risata”.