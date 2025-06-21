SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA PALERMO-CATANIA: UNA VOLA GIÙ DAL VIADOTTO, TRE FERITI

Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno 2025, intorno alle ore 16, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza del km 132,900 in d...

Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno 2025, intorno alle ore 16, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza del km 132,900 in direzione Palermo, nei pressi di Assoro (provincia di Enna).

Secondo una prima ricostruzione, due auto sono venute a contatto per cause ancora in corso di accertamento. Una delle vetture ha perso il controllo, ha sfondato il guardrail ed è precipitata dal viadotto da un’altezza di oltre 10 metri, finendo nel terreno sottostante all’altezza dello svincolo per Agira.

Tre le persone rimaste ferite: due sono state trasportate all’ospedale Umberto I di Enna, mentre la terza, in condizioni più gravi, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Enna, impegnate nelle operazioni di recupero del mezzo e di estrazione dei feriti, coadiuvate dal personale medico del 118. Presenti anche la Polizia Stradale per i rilievi e i tecnici dell’Anas per la gestione della viabilità.

Nonostante la gravità dell’accaduto, grazie al tempestivo intervento delle autorità il traffico lungo il tratto interessato risulta al momento regolare.