Scontro tra due auto sulla SS 284 tra Randazzo e Maletto: due feriti

Incidente stradale intorno a mezzogiorno lungo la SS 284, tra il chilometro 7 e l’8, nel tratto compreso tra Randazzo e Maletto.

Per cause in corso di accertamento, nello scontro sono rimaste coinvolte una station wagon, diretta verso Maletto, e una Fiat 500, che viaggiava invece in direzione Randazzo. Secondo una prima ricostruzione, la station wagon avrebbe prima urtato il muro laterale, finendo poi contro la Fiat 500, che è stata scaraventata fuori dalla carreggiata, in un terreno adiacente.

Tanta paura per i conducenti dei due veicoli ma, fortunatamente, entrambi avrebbero riportato solo ferite lievi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i carabinieri e personale Anas. Ai militari dell’Arma il compito di eseguire i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Al momento non si hanno notizie più dettagliate sulle condizioni dei feriti, che comunque non sarebbero gravi.